18.02.2022 (02:00)

Более 20 наземных измерительных средств было задействовано в запуске и стыковке ТГК «Прогресс МС-19» с МКС

15 февраля боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС обеспечили запуск транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-19» с космодрома Байконур.

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя «Союз-2.1а» и ТГК «Прогресс МС-19» на этапе выведения и в орбитальном полете к Международной космической станции (МКС). В 10 часов 3 минуты (мск) ТГК «Прогресс МС-19» пристыковался к МКС в штатном режиме.

Всего в обеспечении запуска и стыковки ТГК «Прогресс МС-19» с МКС было задействовано более 20 наземных измерительных средств и более 250 военнослужащих боевых расчетов и гражданского персонала Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице