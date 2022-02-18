Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.02.2022 (02:00)

Более 20 наземных измерительных средств было задействовано в запуске и стыковке ТГК «Прогресс МС-19» с МКС

15 февраля боевые расчеты средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС обеспечили запуск транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-19» с космодрома Байконур.

Наземные измерительные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова обеспечили устойчивое сопровождение ракеты-носителя «Союз-2.1а» и ТГК «Прогресс МС-19» на этапе выведения и в орбитальном полете к Международной космической станции (МКС). В 10 часов 3 минуты (мск) ТГК «Прогресс МС-19» пристыковался к МКС в штатном режиме.

Всего в обеспечении запуска и стыковки ТГК «Прогресс МС-19» с МКС было задействовано более 20 наземных измерительных средств и более 250 военнослужащих боевых расчетов и гражданского персонала Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Поволжье молодые летчики дальней авиации выполнили полеты на самолетах Ту-160 и Ту-95мс
Для ВКС разрабатывают новый топливозаправщик
Курсанты Военно-космической академии проходят войсковую стажировку в авиационных полках ВТА
В Амурском соединении дальней авиации началась сдача нормативов по физической подготовке

Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false