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18.02.2022 (01:00)

В Поволжье молодые летчики дальней авиации выполнили полеты на самолетах Ту-160 и Ту-95мс

В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации прошли плановые полёты стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс.

Основной задачей лётной смены являлось поддержание натренированности лётного состава, а также практическая отработка полётов на авиационной технике.

В ходе выполнения полётного задания экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и в заданной зоне.

Особенностью данной летной смены являлось отработка молодого офицерского состава взаимодействия с группой руководства полетами.

На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолётов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

          

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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