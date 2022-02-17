17.02.2022 (23:45)

В четырнадцатый день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр Армейские спортсмены поборются за медали в 2-х видах спорта

18 февраля, в четырнадцатый день соревнований XXIV зимних Олимпийских игр в китайском Пекине, спортсмены сборной ОКР примут участие в розыгрыше 4 комплекта наград в 3 видах спорта. Армейские спортсмены поборются за 3 из них в 2 видах спорта.

В пятницу в рамках XXIV зимних Олимпийских игр будут разыграны два заключительных комплектов наград в биатлоне - в масс-стартах.

В четверг Международный союз биатлонистов принял решение перенести женскую гонку с 19 на 18 февраля из-за сильных морозов.

Таким образов в 10:00 по московскому времени на старт гонки с общего старта выйдут представительницы прекрасного пола. За медали на дистанции 12,5 км поборются представительницы Центрального спортивного клуба Армии - прапорщик Ирина Казакевич, прапорщик Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

На 12:00 мск запланирован масс-старт у мужчин. Здесь также в борьбу за награды вступят исключительно представители ЦСКА - старший лейтенант Максим Цветков, лейтенант Александр Логинов и прапорщик Эдуард Латыпов. Мужчины отправятся на 15 км дистанцию.

В 11:30 по московскому времени начнутся соревнования у конькобежцев на дистанции 1000 метров. На старт в этой дисциплине выйдет армеец Виктор Муштаков.

Также в этот день представители сборной ОКР примут участие в розыгрыше еще 1 комплекта медалей в фристайле (ски-кросс, мужчины).

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