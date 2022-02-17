17.02.2022 (23:50)

Начальник ЦСКА провел подведение итогов работы филиала ЦСКА/Хабаровск за январь и определил задачи на перспективу

Сегодня в филиале ЦСКА/Хабаровск прошло подведение итогов работы коллектива за январь.

На мероприятии присутствовали начальник ЦСКА полковник Артем Громов, его заместители полковник Роман Кудрявцев, полковник запаса Алексей Носов, советник командования ЦСКА Юрий Миронов, а также начальник филиала ЦСКА/Хабаровск Александр Смиренников и начальники структурных подразделений филиала.

Александр Смиренников доложил о работах, выполненных в январе. В частности, об успешном участии воспитанников спортивных школ филиала в соревнованиях различного ранга, об увеличении суммы поступлений от приносящей доход деятельности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, о техническом обслуживании объектов филиала и запланированных ремонтных работах.

Также он коснулся и проектов развития филиала. К примеру, в ближайшей перспективе планируется подготовка и отправка документов по открытию в СШ (ОРК) филиала ЦСКА/Хабаровск на базе СЦМиФП (г. Владивосток) отделений по таким видам спорта, как бокс и парусный спорт.

Подводя итоги совещания, Артем Валерьевич в целом положительно оценил деятельность филиала, поблагодарил присутствующих за показанные результаты в трудовой деятельности и нацелил руководящий состав структурных подразделений на качественное выполнение задач, поставленных в ходе второго Всероссийского форума ЦСКА. В частности, по совершенствованию учебно-материальной базы, проведению тренировочных сборов, соревнований, и призвал не снижать показателей в наступившем году, невзирая на сложную обстановку в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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