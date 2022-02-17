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17.02.2022 (23:30)

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в рамках учения «Союзная решимость-2022»

Фото Видео

В ходе проведения совместного учения «Союзная решимость-2022» два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Продолжительность полета составила около 3 часов.

На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС России.

В настоящее время все самолеты вернулись на аэродром базирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Учения
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