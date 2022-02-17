17.02.2022 (23:30)
Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в рамках учения «Союзная решимость-2022»
В ходе проведения совместного учения «Союзная решимость-2022» два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь.
Продолжительность полета составила около 3 часов.
На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС России.
В настоящее время все самолеты вернулись на аэродром базирования.
Новости по теме:
Первый эшелон мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Чечне, прибыл в пункт постоянной дислокации после участия в учении в Крыму
Метки: