17.02.2022 (23:30)

Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в рамках учения «Союзная решимость-2022»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Два дальних бомбардировщика Ту-22м3 ВКС РФ выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в рамках учения «Союзная решимость-2022»

В ходе проведения совместного учения «Союзная решимость-2022» два дальних бомбардировщика Ту-22м3 Воздушно-космических сил России выполнили очередное патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Продолжительность полета составила около 3 часов.

На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35 ВКС России.

В настоящее время все самолеты вернулись на аэродром базирования.

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