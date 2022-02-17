17.02.2022 (23:15)

Авиация Северного флота провела учение по обороне Кольского полуострова

Самолёты трёх авиаполков армии ВВС и ПВО Северного флота приняли участие в учении по обороне Кольского полуострова, пунктов базирования Северного флота и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз.

Учение проводилось во взаимодействии с корабельными силами Северного флота, действующими в акватории Баренцева моря, и с зенитными ракетными и радиотехническими, дислоцированными на территории Кольского полуострова.

В ходе учения отрабатывались совместные действия разнородных сил флота при обнаружении в Баренцевом море корабельной группировки условного противника, а также организация комплексной противовоздушной обороны при нанесении условным противником массированного ракетно-авиационного удара.

Летчики отработали действия по преодолению рубежей противовоздушной обороны отряда кораблей условного противника. Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-33 и МиГ-29 армии ВВС и ПВО Северного флота тренировались в нанесении бомбового удара по морским целям и отрабатывали взаимодействие с экипажами тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» при выполнении задач по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.

В учении по обороне Кольского полуострова, пунктов базирования флота и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз также приняли участие зенитно-ракетные и радиотехнические подразделения соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота.

Истребители и штурмовики, выполняющие задачи над акваторией Баренцева моря, на данном этапе учения выступили в роли воздушных целей, которые необходимо было взять на сопровождение радиотехническими средствами, а также нанести по ним условный удар зенитными ракетными комплексами С-300 и С-400.

Всего в ходе учения было выполнено более 20 самолётовылетов самолётами различных типов с трёх аэродромов, расположенных на Кольском полуострове.

Данное мероприятие боевой учебы состоялось в рамках планового учения разнородных сил Северного флота, проводимого под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.

Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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