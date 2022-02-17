17.02.2022 (23:10)
Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения провели урок Мужества для школьников города Новосибирска
В преддверии Дня защитника Отечества, военнослужащие Новосибирского ракетного соединения провели урок Мужества для кадетов и учащихся школ города Новосибирска.
Стратегические ракетчики рассказали школьникам об особенностях военной службы в ракетных соединениях, о боевом дежурстве и наиболее востребованных военных профессиях, а также продемонстрировали учащимся современную экипировку и организовали показ фильма об истории и развитии РВСН.
Целью урока Мужества являлось ознакомление допризывной молодёжи с преимуществами получения военного образования, условиями обучения в высших учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации и перспективами построения карьеры в Вооружённых Силах России.
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