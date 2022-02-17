Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.02.2022 (23:10)

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения провели урок Мужества для школьников города Новосибирска

В преддверии Дня защитника Отечества, военнослужащие Новосибирского ракетного соединения провели урок Мужества для кадетов и учащихся школ города Новосибирска.

Стратегические ракетчики рассказали школьникам об особенностях военной службы в ракетных соединениях, о боевом дежурстве и наиболее востребованных военных профессиях, а также продемонстрировали учащимся современную экипировку и организовали показ фильма об истории и развитии РВСН.

Целью урока Мужества являлось ознакомление допризывной молодёжи с преимуществами получения военного образования, условиями обучения в высших учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации и перспективами построения карьеры в Вооружённых Силах России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false