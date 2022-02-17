17.02.2022 (23:00)

В Военной академии РВСН на Ученом совете обсудили вопросы военно-политической работы

В Военной академии РВСН имени Петра Великого прошло очередное заседание Учёного совета.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы состояния военно-политической работы в академии и филиале, основные направления деятельности должностных лиц по совершенствованию военно-политической работы, воспитанию военнослужащих, укреплению воинской дисциплины.

С докладом по основной повестке дня выступил заместитель начальника академии по военно-политической работе полковник Николай Лишай.

В ходе выступлений было отмечено, что военно-политическая работа в академии осуществляется в соответствии с требованиями руководящих документов, обеспечивает поддержание правопорядка и воинской дисциплины на уровне, позволяющем решать стоящие перед академией и филиалом академии задачи по подготовке офицерских кадров и их мотивации на прохождение службы в войсках.

Участниками мероприятия также были рассмотрены результаты работы должностных лиц академии и филиала по морально-психологической готовности курсантов выпускного курса к будущей профессиональной деятельности, отчеты докторантов академии о выполнении индивидуальных планов работы по подготовке диссертаций, результаты контроля учебных занятий в первом семестре учебного года, другие организационные вопросы образовательной и научной деятельности военно-учебного заведения.

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