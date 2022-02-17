17.02.2022 (15:50)

Екатеринбургские суворовцы провели флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Екатеринбургские суворовцы провели флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой

Хоккейная команда Екатеринбургского суворовского военного училища (СВУ) провела флешмоб в поддержку фигуристки Камилы Валиевой, выступающей на олимпиаде в Пекине. Перед началом тренировки суворовцы вышли на лед, держа на клюшках плакаты с буквами, из которых составили хештег #КамилаМыСТобой.

«Мы решили поддержать нашу фигуристку Камилу Валиеву, а также наших хоккеистов в предстоящих матчах. Я сам спортсмен и знаю, насколько сильное напряжение в ходе игры, выступления и насколько важна поддержка болельщиков», — сказал суворовец Олег Одегов, капитан сборной команды училища по хоккею.

Ранее сообщалось, что военнослужащие роты Почетного караула ЦВО поддержали российских олимпийцев в Пекине, выполнив фигурную раскладку слогана «Россия!» на плацу воинской части из штатных карабинов, применяемых в ходе показательных и церемониальных выступлений.

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