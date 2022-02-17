17.02.2022 (22:50)

В Сибири проходит первый отборочный этап конкурсов АрМИ-2022 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»

В общевойсковом объединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Сибири, проходит первый отборочный этап конкурсов Армейских международных игр 2022 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 в составе взводов состязаются в мастерстве владения техникой и вооружением бронетехники.

В программу конкурса включено прохождение маршрутов с препятствиями, таких как противотанковый ров, колейный мост, «змейка», скоростной участок и условно зараженный район. При прохождении «Индивидуальной гонки» участники преодолевают маршрут, протяженностью 7-10 километров. На огневом рубеже экипажи поражают мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 метров.

К участию в конкурсе привлечено более 500 военнослужащих, лучшие экипажи примут участие в окружном этапе.

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