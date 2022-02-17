17.02.2022 (22:45)

В Сибири стартовал отборочный этап конкурса АрМИ-2022 среди специалистов РХБ защиты «Безопасная среда»

В общевойсковом объединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Сибири, стартовал отборочный этап конкурса среди подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты «Безопасная среда», который входит в программу Армейских международных игр.

Соревнования включают в себя три этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка и эстафета. В ходе состязаний каждый экипаж преодолеет маршрут, оснащенный площадками для отбора проб условно зараженного грунта, поиска радиоактивных источников на местности и на технике, определения отравляющих веществ в воздухе. На огневом рубеже военнослужащие выполнят стрельбы из стрелкового оружия по шести мишеням, расположенным на удалении 100 метров.

Всего военнослужащие выполняют более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите.

Лучшие расчеты РХБ защиты выступят в окружном этапе конкурса «Безопасная среда». В состязаниях принимают участие свыше 200 военнослужащих, задействовано более 20 единиц специальной.

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