17.02.2022 (22:30)

Российские военнослужащие подавили средства связи условного противника на учении в Таджикистане

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й российской базы в Таджикистане в ходе учения подавили средства связи условного противника.

На горном полигоне Ляур специалисты отработали метод ведения радиоэлектронной борьбы, подавив радио, радиорелейные и спутниковые каналы связи, в том числе каналы управления и передачи данных беспилотной разведывательной и ударной авиации.

Для этого были задействованы все радиоэлектронные средства комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск», которые осуществляют ведение радиоэлектронной разведки и подавления в диапазоне частот, заданном каждой автоматизированной станции помех.

Комплекс «Борисоглебск» служит для выполнения мероприятий, направленный на поиск, обнаружение и подавление источников радиоэлектронного излучения во всех диапазонах частот, в том числе и запасных, тем самым полностью нарушает систему управления войсками условного противника.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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