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17.02.2022 (22:20)

В Свердловской области состоялся сбор с военными комиссарами по организации работы с ветеранами в 2022 году

На базе военного комиссариата Свердловской области состоялся сбор с военными комиссарами региона по организации работы с ветеранами в текущем году.

В мероприятии, которое прошло под общим руководством помощника командующего войсками Центрального военного округа по работе с ветеранами генерал-майора запаса Алексея Попова, приняли участие около 30 должностных лиц.

В ходе сбора были озвучены предложения по организации работы с ветеранами в преддверии подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в муниципальных комиссариатах Свердловской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Ветераны
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