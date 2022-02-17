17.02.2022 (22:20)
В Свердловской области состоялся сбор с военными комиссарами по организации работы с ветеранами в 2022 году
На базе военного комиссариата Свердловской области состоялся сбор с военными комиссарами региона по организации работы с ветеранами в текущем году.
В мероприятии, которое прошло под общим руководством помощника командующего войсками Центрального военного округа по работе с ветеранами генерал-майора запаса Алексея Попова, приняли участие около 30 должностных лиц.
В ходе сбора были озвучены предложения по организации работы с ветеранами в преддверии подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в муниципальных комиссариатах Свердловской области.
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