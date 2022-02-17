17.02.2022 (22:15)

Инженеры Черноморского флота провели учение по обеспечению кораблей флота в пункте базирования

Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Черноморского флота провели комплексное учение по инженерному обеспечению пункта базирования сил флота Новоозёрное.

Мероприятие прошло в рамках проходящих учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота, под руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова

Личный состав инженерного полка отработал действия по специальной маскировке причалов для дезориентации условного противника, а также применению передвижных электростанций АД-100 на базе автомобилей «Урал» и КамАЗ для восстановления электропитания на стоящих у причала кораблях и судах обеспечения после условного повреждения коммуникаций причального фронта.

Также в соответствии с замыслом учения военные инженеры осуществили переправу техники и военнослужащих инженерного полка через залив Донузлав с использованием плавающих транспортёров ПТС.

В ходе учения для имитации действий условного противника были применены холостые боеприпасы и пиротехнические средства.

Всего в мероприятии было задействовано более 200 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

Учения корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск Черноморского флота проводятся в рамках подготовки к крупному военно-морскому учению под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе - феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

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