17.02.2022 (22:00)

Первый чемпионат по регби среди инженерных войск пройдет на базе ТВВИКУ

В рамках подготовки команд к чемпионату инженерных войск по пляжному регби спортивный директор Фонда ФРР по развитию регби в Вооружённых Силах и силовых структурах РФ совместно с капитаном РК ЦСКА провели мастер-класс для военнослужащих 45-го маскировочного инженерного полка и 66 межвидового методического инженерного учебного центра.

После демонстрации ознакомительных роликов и видео с прошедшим соревнований по регби среди курсантов и военнослужащих представители Федерации регби России провели показательное занятие на территории спортивных объектов полка.

Также командам был передан спортивный инвентарь для тренировочного процесса.

Спартакиада начальника Инженерных войск проводится ежегодно, начиная с 2014 года. На постоянной основе в ней принимают участие более 20 команд от подразделений и частей инженерных войск.

Также проводятся чемпионаты по лыжным гонкам, гиревому спорту, самбо, хоккею с шайбой, армейскому рукопашному бою, плаванию, волейболу, настольному теннису, стрельбе из штатного и табельного оружия. По решению спортивного комитета инженерных войск и совместно с начальниками по физической подготовке подразделений и частей этих войск, а также по заинтересованности со стороны участников АрМИ-2021 было принято решение о включении регби в ежегодную Спартакиаду начиная с 2022 года. Первый чемпионат пройдет на базе ТВВИКУ в июне.

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