17.02.2022 (21:45)

Армейский спортсмен стал бронзовым призером Кубка России по тяжелой атлетике

В Орле завершился Кубок России по тяжелой атлетике. За места на пьедестале и возможность представлять Россию на международных стартах боролись более 200 сильнейших атлетов со всей страны.

Рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Даниил Вагайцев стал бронзовым призером Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории до 109 кг. Золотую медаль завоевал армейский спортсмен Тимур Наниев из Владикавказа, второе место у Хас-Магомеда Балаева из Нальчика.

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