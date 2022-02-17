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17.02.2022 (21:30)

В Ивановской области активистам ДОСААФ вручены награды

На торжественное собрание в региональное отделение ДОСААФ Ивановской области, посвященное 95-летию оборонного общества, собралось немало гостей. 

С юбилеем оборонную организацию пришли поздравить заместитель председателя областного правительства Евгений Нестеров, главный федеральный инспектор Михаил Калашников, депутат  облдумы Игорь Светушков, председатель гордумы Александр Кузьмичев, председатель областной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Альбина Смирнова, представители ветеранских и молодежных организаций, ветераны ДОСААФ.

За вклад в дело укрепления обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, подготовку граждан к труду и защите Отечества, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта сотрудники организаций ДОСААФ Ивановской  области отмечены грамотами, благодарственными письмами и благодарностями органов исполнительной и законодательной власти области и города. Председатель регионального отделения Владимир Павлов вручил активистам ведомственные награды ДОСААФ России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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