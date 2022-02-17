17.02.2022 (21:15)

Региональные отделения ДОСААФ приняли участие в мероприятиях Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Вчера в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, традиционно во многих российских городах прошли торжественные и памятные мероприятия, митинги и акции с участием ветеранов боевых действий, представителей власти, ДОСААФ, общественности и учреждений военно-патриотического воспитания молодежи.

Моршанск (Тамбовская область)

Воины-интернационалисты, члены Российского союза ветеранов Афганистана, «Боевого братства», глава Моршанска Алексей Банников, другие руководители органов власти города и района, военный комиссар Юрий Марин, атаман Моршанского городского казачьего общества, руководитель местного отделения ДОСААФ Илья Николотов и другие участвовали в мероприятиях, посвященных в 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Памятное мероприятие началось с панихиды в Свято-Троицком соборе по погибшим на полях сражений, а также умершим в мирное время воинам-интернационалистам. Затем продолжилось возложением цветов, митингами и минутками молчания на мемориальных комплексах Моршанска: в городском саду им. А.С. Пушкина, у здания военкомата, где расположены памятники Герою Советского Союза Николаю Кузнецову и Игорю Петрикову, в парке им. Героя Советского Союза Н.И. Бореева, а в городском Доме культуры состоялся праздничный концерт.

Тамбов

Досаафовцы города и ветераны боевых действий в этот день возложили цветы к памятнику воинам-афганцам, провели «Урок мужества» для курсантов, осваивающих военно-учетную специальность в школе оборонного общества.

Сургут (ХМАО-Югра)

В учебном центре ДОСААФ для будущих военных водителей хозяева организовали «Урок мужества», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Основным действующим лицом на уроке был ветеран боевых действий, гвардии капитан запаса ВДВ Эрнст Граф. Он рассказал курсантам о своей службе в Афганистане, героизме и мужестве своих товарищей. После рассказа курсанты и ветеран почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания.

Дагестан

В этот день в рамках месячника оборонно-массовой работы и 95-й годовщины ДОСААФ курсанты автошкол участвовали в мероприятиях, посвященных к 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Курсанты образовательных учреждений ДОСААФ республики возложили цветы к памятникам воинам-интернационалистам и почтили их память минутой молчания.

Псков

Заседание «круглого стола» на тему «Не забыть нам тебя, Афган…», посвященное Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, прошло в Пскове.

Его участники обсудили ряд вопросов – увековечивание памяти воинов, погибших в Афганской войне, необходимость и возможность создания памятника псковским «афганцам», существующие в настоящее время проблемы по решению этого вопроса и пути их решения.

В работе «круглого стола» участвовали ветераны Афганской войны, представители администрации Псковской области и органов местного самоуправления, десантно-штурмового объединения, разведчиков-спецназовцев, морских пограничников, областного военного комиссариата.

Из Москвы участники «Круглого стола» услышали поздравление от заместителя председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Геннадия Шорохова.

В Афганской войне участвовали почти 2000 псковичей, 63 из них ушли в вечность. Всех погибших земляков поименно вспомнила заведующая отделом краеведческой литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки Елена Киселева, посвятив им книгу «Они не вернулись из боя».

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