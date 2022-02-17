17.02.2022 (21:00)

Салютные расчеты Балтийского флота готовятся к праздничным мероприятиям

Салютные расчеты артиллерийского соединения армейского корпуса Балтийского флота проводят подготовку к проведению артиллерийского салюта в честь Дня защитника Отечества.

Военнослужащие артиллерийского соединения армейского корпуса Балтийского флота приступили к проведению тренировок без стрельбы из артиллерийских орудий и салютных установок.

Праздничный салют в Калининграде 23 февраля будет произведен из двух салютных установок 2А85, двух салютных установок 2А30М и трех 76-мм пушек ЗиС-3 в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам. В 20:00 по местному времени будет дано 30 артиллерийских залпов. Примечательно, что звуковое сопровождение салюта 23 февраля производится из орудий ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки участвовали в штурме Кенигсберга. На некоторых из них имеются следы от осколков ушедшей войны.

Салютная установка 2А85 - на базе грузового автомобиля КамАЗ. Каждая салютная установка состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

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