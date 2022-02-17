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17.02.2022 (20:45)

Спецназ ЦВО уничтожил базу условного противника в ходе ночного учения под Новосибирском

Подразделения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Новосибирской области, в ходе ночного учения уничтожили лагерь условного противника на полигоне Шилово.

По замыслу учения, экипажи вертолетов Ми-8АМТШ ночью обеспечили скрытную высадку групп спецназа в тыл условного противника на удалении до 3000 метров. Десантирование выполнялось в полной боевой экипировке с помощью парашютных систем «Арбалет-2» с высоты около 1000 метров.

Далее военнослужащие совершили марш в зону выполнения специальных задач, бесшумно проникли на территорию неприятеля и провели минирование особо важных объектов и военной техники. Отойдя на безопасное расстояние, произвели дистанционный подрыв заминированных объектов. Далее спецназовцы уничтожили разрозненные группы условного противника из стрелкового оружия автоматов АК-12 и пулеметов «Печенег».

В учении приняло участие свыше 300 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Спецназ
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