17.02.2022 (20:30)

Артиллеристы и мотострелки ЦВО уничтожили условного противника в ходе специального учения в Сибири

Военнослужащие артиллерийских и мотострелковых подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условного противника в ходе совместного тактического учения на полигоне в Кемеровской области.

В ходе учения расчеты самоходно-артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» отработали действия совместно с подразделениями БпЛА по обнаружению и уничтожению позиций условного противника, укрывшегося в лесистой местности. После чего, артиллеристы нанесли удар по позициям условного противника, уничтожив его командный пункт и боевую технику. Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу условного противника, а также корректировки огня артиллерии и оценки обстановки на поле боя, были применены беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

После нанесения существенного урона неприятелю, в атаку перешли мотострелковые подразделения, которые подавили сопротивление условного противника из штатного вооружения БМП-2, ручных гранатометов РПГ-7В, пулеметов ПКМ, автоматов Калашникова АК-74.

Огонь по условному противнику велся на расстоянии от 1,5 до 10 км. Всего в учении было задействовано более 300 военнослужащих и 40 единиц военной и специальной техники.

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