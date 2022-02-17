17.02.2022 (20:15)

Первый эшелон мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Чечне, прибыл в пункт постоянной дислокации после участия в учении в Крыму



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Первый эшелон дислоцированного в Чеченской Республике мотострелкового соединения ЮВО прибыл в пункт постоянной дислокации после участия в учении в Крыму

Первые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в пункт постоянной дислокации после участия в тактическом учении на одном из общевойсковых полигонов на территории Республики Крым.

Перевозка личного состава и военной техники осуществлялась железнодорожным транспортом в составе воинских эшелонов. Протяженность маршрута превысила расстояние 1,5 тысяч километров.

Военнослужащие приступили к разгрузке бронетанковой и автомобильной техники с железнодорожных платформ, построению колонн для совершения марша от станции прибытия в расположение воинской части.

В ближайшее время личному составу предстоит провести технический осмотр и обслуживание техники, её подготовку к выполнению плановых мероприятий учебно-боевой деятельности.

Справочно:

Ранее сообщалось, что в Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.

Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице