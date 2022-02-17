17.02.2022 (20:00)

В Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н.Бурденко проходит V юбилейная всероссийская межведомственная научно-практическая конференция «Второй год пандемии: новое в торакальной хирургии, достижения и перспективы»

Конференция была организована Главным военно-медицинским управлением МО РФ, Московским научным обществом торакальных хирургов, Военно-медицинской академией им. С.М.Кирова (г.Санкт-Петербург, г.Москва), кафедрой хирургии неотложных состояний, секцией военно-полевой хирургии РОХ, Главным военным клиническим госпиталем им. Н.Н.Бурденко МО РФ.

В мероприятии, которое проходит в очно-заочном формате, приняли участие более 150 человек, в том числе представители учреждений высшего медицинского образования, сотрудники военно-медицинских организаций и лечебно-диагностических учреждений, представители промышленности и научно-исследовательских организаций, научных обществ.

Одним из ключевых элементов конференции была серия онлайн-трансляций хирургических операций, в ходе которых участники конференции увидели весь процесс проведения сложных операций от А до Я.

В ходе первого дня конференции участники представили доклады, посвященные торакальным хирургическим школам России, отметив их неоценимый вклад в развитие не только отечественной, но и мировой хирургии. Были изложены основные тенденции развития торакальной хирургии и намечены перспективные научные и клинические исследования.

Во второй день конференции прозвучат доклады, отражающие организацию и оказание хирургической помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В завершении научно-практической конференции состоятся учебно-методические сборы торакальных хирургов военно-медицинских организаций Минобороны России в ходе которых будут обсуждаться вопросы состояния торакальной хирургической помощи в Вооруженных силах Российской Федерации и намечены пути ее дальнейшего развития.

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