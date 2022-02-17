17.02.2022 (19:30)

Филиалу армейского клуба в Хабаровске исполняется 65-лет

Филиалу ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск) исполняется 65 лет. Поздравить коллег с юбилеем прилетел начальник ЦСКА полковник Артем Громов, его заместители полковник Роман Кудрявцев, полковник запаса Алексей Носов и советник командования армейского Клуба Юрий Миронов.

Хотя торжественное мероприятие в честь этого события состоится 18 февраля в окружном Доме офицеров, тем не менее, как сказал полковник Артем Громов, юбилей – именно сегодня, поэтому он не преминул воспользоваться возможностью чтобы сказать теплые слова поздравлений сотрудникам филиала.

Как отметил Артем Валерьевич, за годы своей истории, филиал переживал и яркие моменты, и грустные. Но сегодня он по-прежнему в строю, растит новую плеяду армейских спортсменов.

- Мы научились работать в непростых условиях пандемии, - подчеркнул начальник ЦСКА, - и видим, сколько молодых талантливых армейских спортсменов выступают сегодня на Олимпиаде в Пекине. Вполне возможно, что в недалеком будущем олимпийский пьедестал покорится и нынешним воспитанникам Спортивной школы филиала ЦСКА/Хабаровск.

Начальник ЦСКА пожелал коллективу филиала новых успехов, здоровья и побед.

Филиал ЦСКА/Хабаровск ведёт свою историю с 15 января 1948 года, когда при Доме офицеров открылась первая армейская спортивная школа. В ней работали две секции: легкоатлетическая, в состав которой вошли кружки волейбола, баскетбола, гимнастики, и тяжелоатлетическая, с кружками бокса, греко-римской борьбы и поднятия тяжестей. Здесь же работали секции фехтования и шахматно-шашечная.

Официальным же днем основания филиала считается 16 февраля 1957 года, когда на основании приказа командующего войсками Дальневосточного военного округа № 05 был сформирован Спортивный клуб Армии Дальневосточного военного округа.

За время существования Спортивного клуба Армии ДВО здесь были подготовлены 26 заслуженных мастеров спорта, 177 мастеров спорта международного класса, 612 мастеров спорта, 15 заслуженных тренеров СССР и России.

Из Хабаровского СКА вышли чемпионы и призёры Олимпийских игр хоккеисты Иван Трегубов и Николай Сологубов, Геннадий Цыганков и Александр Могильный, тяжелоатлеты Владимир Голованов, Виктор Куренцов, Владимир Каплунов и Игорь Никитин, лыжник Сергей Савельев, пловец Георгий Куликов и стрелок Александр Блинов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице