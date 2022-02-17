17.02.2022 (19:00)
Рядовой спортивной роты ЦСКА — победитель и призер чемпионата Ярославской области по плаванию
В Ярославле завершился чемпионат и первенство Ярославской области по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.
Рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Санкт-Петербург) Никита Хотько одержал победу в плавании вольным стилем на дистанции 800 метров, финишировав с результатом 8 минут 28,75 секунды, а также на дистанции 200 метров в плавании вольным стилем, показав результат 1 минута 55,16 секунд.
В плавании баттерфляем на дистанции 100 метров Никита Хотька также завоевал «золото» — 59,46 секунды.
На дистанции 100 метров вольным стилем Никита стал третьим, показав результат 53,47 секунды.
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