Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.02.2022 (18:45)

В Алтайском крае началось специальное учение с подразделениями РХБ защиты общевосковой армии ЦВО

В Алтайском крае началось специальное учение с подразделениями войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе учения военнослужащие совершат марш в район выполнения специальных задач, отразят нападение диверсионных групп условного противника, отработают прикрытие колонны военной техники от действий авиации и беспилотных летательных аппаратов противника с помощью аэрозольных завес.

Кроме того, военнослужащие проведут обработку малогабаритной и крупной военной техники при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ и специальной машины ТМС-65У, отработают задачи по оперативному сбору и анализу грунта для обеспечения движения колонн военной техники, задействовав машины химической разведки РХМ-4.

В учении, которые продлятся два дня, будет задействовано около более 500 военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Российские специалисты РЭБ прикрыли позиции С-300 от разведки условного противника на учении в Таджикистане
Военнослужащие ЦВО уничтожили условного противника в ущельях горного массива Ергаки на высоте более 2 тыс. метров
Экипажи истребителей ВКС России и ВВС Белоруссии отработали порядок ведения воздушного боя на малых высотах
На полигоне Осиповичский в ходе учения «Союзная решимость-2022» состоялся розыгрыш эпизода по уничтожению десанта условного противника

Метки:
Войска РХБ защиты , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false