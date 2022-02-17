17.02.2022 (18:45)

В Алтайском крае началось специальное учение с подразделениями РХБ защиты общевосковой армии ЦВО

В Алтайском крае началось специальное учение с подразделениями войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО).

В ходе учения военнослужащие совершат марш в район выполнения специальных задач, отразят нападение диверсионных групп условного противника, отработают прикрытие колонны военной техники от действий авиации и беспилотных летательных аппаратов противника с помощью аэрозольных завес.

Кроме того, военнослужащие проведут обработку малогабаритной и крупной военной техники при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ и специальной машины ТМС-65У, отработают задачи по оперативному сбору и анализу грунта для обеспечения движения колонн военной техники, задействовав машины химической разведки РХМ-4.

В учении, которые продлятся два дня, будет задействовано около более 500 военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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