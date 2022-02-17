17.02.2022 (18:15)

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел прием граждан по личным вопросам

В соответствии с графиком личного приема граждан руководящими должностными лицами военного ведомства начальник Генерального штаба Вооруженных Сил– первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел прием граждан по личным вопросам.

На встрече присутствовали представители центральных органов военного управления и профильных департаментов, в компетенции которых находятся вопросы, интересовавшие граждан.

В ходе приема обсуждались вопросы, касающиеся порядка прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Поставленные вопросы были подробно рассмотрены, по каждому из них предложены конкретные решения, должностным лицам даны поручения.

Личные приемы граждан руководящими должностными лицами Минобороны России проводятся на постоянной основе.

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