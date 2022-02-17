17.02.2022 (18:00)

Моряки Балтийского флота начали подготовку к международному конкурсу «Кубок моря-2022»

Экипажи кораблей Балтийского флота начали подготовку к отборочному этапу международного конкурса «Кубок Моря-2022».

В процессе подготовки к конкурсу экипажи кораблей выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по надводным и воздушным целям.

Кроме того, моряки проведут корабельные учения по переходу корабля в район якорной стоянки с максимальной скоростью прохождения заданных маршрутов, а также отработают слаженность швартовых групп при постановке и съемке корабля с якоря.

В ходе подготовки к конкурсу на специальном учебно-тренировочном комплексе (УТК) с военнослужащими будут проведены тренировки по борьбе за живучесть корабля. Также пройдут учения по использованию спасательных средств при эвакуации с корабля.

Международный конкурс «Кубок моря-2022» будет проводиться среди экипажей надводных кораблей государств – участников конкурса в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2022).

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