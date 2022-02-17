17.02.2022 (17:45)

Российские специалисты РЭБ прикрыли позиции С-300 от разведки условного противника на учении в Таджикистане

Российские специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й военной базы прикрыли позиции зенитного ракетного комплекса С-300ПС от воздушной разведки условного противника на учении в Таджикистане.

По замыслу мероприятия, военнослужащие в ходе проведения радиоэлектронной разведки на полигоне Ляур обнаружили движение неопознанного самолета-разведчика, направляющегося в сторону стартовой площадки С-300ПС. Для визуальной защиты расчеты комплексов «Поле-21» и Р-330 вышли в указанный район и развернули мобильные средства радиоэлектронного подавления. Поставив помехи, специалисты нарушили каналы управления и сбора информации средств разведки условного противника, использующих привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.

Также военнослужащие отработали задачи по пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений в рабочем диапазоне частот.

Все учебно-боевые задачи по организации защиты площадки С-300ПС отрабатывались на основе опыта современных военных конфликтов.

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