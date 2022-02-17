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17.02.2022 (17:30)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане для участия в конкурсе «Танковый биатлон» задействовали новые танки Т-72Б3М

Российские военнослужащие танкового батальона 201-й военной базы в Таджикистане для участия в конкурсе «Танковый биатлон» задействовали недавно поступившие на вооружение танки с улучшенными боевыми характеристиками Т-72Б3М.

На тренировках механики-водители отрабатывают технику вождения танков по пересеченной местности с преодолением «змейки», косогора, колейного моста, противотанкового рва и других препятствий. Наводчики операторы выполняют упражнения стрельб из 125-мм пушки 2А-46 и спаренного и зенитного пулемета по целям на различные дальности. Особенность подготовки военнослужащих в горных условиях заключается в сложности управления военной техникой и необходимости внесения различных поправок при ведении огня из вооружения боевых машин.

Танк Т-72Б3М оснащен новой двигательной установкой, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи «Акведук» и многоканальным прицелом «Сосна-У» с тепловизором. Кроме того, проведена модернизация боевого отделения танка: установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел командира боевой машины. Оснащение танка данными системами позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал- полковник Александр Лапин сообщил, что проводится комплекс мероприятий по усилению боевой мощи российской военной базы в Таджикистане, в том числе перевооружение на современные образцы вооружения и военной техники.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Она располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танки , Военная база , Таджикистан , Танковый биатлон , АрМИ
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