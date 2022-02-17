17.02.2022 (17:15)

Юнармейцы ЦВО примут участие в исследовательской экспедиции на приполярный Урал

Юнармейцы Центрального военного округа примут участие в исследовательской экспедиции в район приполярный Урал. Экспедиция организована Экспедиционным центром Минобороны России при содействии АНО организационный комитет Федеральные военно-тактические игры «ЗАРЯ» и Русского географического общества.

Для участия в исследовательской экспедиции были отобраны юноши из юнармейских отрядов Челябинской области. Им предстоит преодолеть около 1200 километров на современных образцах автомобильной техники. Перед прохождением участники пройдут комплексную подготовку. Кроме этого, юнармейцы испытают снаряжение и экипировку Минобороны России включая экспериментальные образцы.

В исследовательской экспедиции впервые примут участие представители главного штаба Юнармии, совместно с военными специалистами и научными сотрудниками географического факультета Крымского Федерального университета имени В.И. Вернадского, им предстоит выполнить исследовательские работы по изучению физико-географических процессов и явлений которые встретятся на маршруте экспедиции.

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