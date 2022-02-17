17.02.2022 (17:00)

Военнослужащие ЦВО уничтожили условного противника в ущельях горного массива Ергаки на высоте более 2 тыс. метров

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тактико-специального учения в горном массиве Ергаки Красноярского края отработали вопросы обнаружения и уничтожения условного противника в отрыве от основных сил на высоте более 2 тыс. м.

По замыслу учения военнослужащим горного подразделения ЦВО предстояло совершить марш на лыжах и преодолеть горное ущелье при помощи навесной переправы в назначенный район, встретиться с проводником, роль которого выполнил местный житель, организовать место ночлега, развести огонь, используя только подручные средства и организовать прием пищи.

После ночлега военнослужащие приступили к выполнению поставленной задачи по обнаружению условного противника. Проведя разведку местности, разведывательно-поисковой группе удалось обнаружить противника, совершающего объезд территории на снегоходе.

Далее командир группы принял решение организовать засаду на маршруте движения неприятия для захвата карты с местом расположения лагеря и маршрута патрулирования. Дождавшись подъезда противника, по сигналу командира военнослужащие ликвидировали водителя снегохода и следующих за ним на лыжах стрелков. Досмотрев транспортное средство, военнослужащие обнаружили сумку с картой, которую в последующем доставили на командный пункт.

Всего в учении, которое длилось два дня, приняли участие более 200 военнослужащих ЦВО из Новосибирской области, Республики Тыва и российской военной базы в Таджикистане.

Справочно:

Центр военно-спортивной подготовки «Ергаки» расположен на юге Красноярского края в предгорье Западного Саяна на высоте 1350 м над уровнем моря. В центре оборудованы вертолетная площадка для десантирования, две горнолыжные трассы, скальный полигон, спорткомплекс, горнолыжная трасса, подъёмные устройства, комбинированный биатлонный комплекс, общежитие, столовая, учебные классы, бассейн, спа-капсула, соляная комната и домики для реабилитации.

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