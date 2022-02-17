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17.02.2022 (16:45)

Специалисты топографической службы общевойсковой армии ЗВО совершили «Геодезический спринт»

Специалисты топографической службы общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие во втором этапе конкурса «Надежный ориентир» в Липецкой области.

Основным элементом состязания стал «Геодезический спринт», в ходе которого участники продемонстрировали свои способности в беге на скорость и выносливость, навыки в установке штатива, его центрировании над точкой местности, а также в развертывании и приведении в состояние работы теодолита — прибора для определения горизонтальных и вертикальных углов при топографических съемках.

Кроме того, военнослужащие выполнили упражнения стрельб из автоматов АК-74М и пистолетов ПМ-9 по неподвижным целям, соревновались в мастерстве проведения топогеодезических расчетов, определении номенклатуры листов топографических карт.

По итогам второго этапа конкурса были отобраны трое наиболее подготовленных военнослужащих, которые продолжат борьбу в следующем этапе соревнований.

«Надежный ориентир» — состязание подразделений топографической службы в военно-прикладной и профессиональной подготовке. Конкурс проводится с целью повышения профессионализма воинских коллективов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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