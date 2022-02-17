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17.02.2022 (16:30)

Статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков принял участие в открытии мемориальной доски командарму 2-го ранга Августу Корку

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Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков принял участие в открытии мемориальной доски у здания Общевойсковой академии ВС РФ командарму 2-го ранга Августу Корку — начальнику академии в 1935–1937 годах.

Как отметил замглавы военного ведомства, Август Корк был человеком интересной и трагичной судьбы, всего себя посвятивший военной службе.

«За короткое время командования академией он успел очень много привнести в образовательный процесс ведущего учебного заведения Красной Армии. Его главным педагогическим принципом была формула — учить нужно тому, что нужно на войне, а что нужно на войне, он знал хорошо», — отметил Николай Панков.

В мероприятии также приняли участие начальник Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» Александр Романчук и помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Автор мемориальной доски — скульптор Михаил Баскаков, член Московского Союза художников. Помимо установки мемориальной доски, была проведена реставрация мемориальной доски наркому Михаилу Фрунзе на здании академии.

Справочно:

Август Иванович Корк родился в 1897 году. Участник Первой мировой, Гражданской и Польско-Советской войн. В 1929–1935 — командующий войсками Московского военного округа. В 1935–1937 — начальник и комиссар Военной академии имени М.В. Фрунзе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия
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