17.02.2022 (16:15)
Экипажи истребителей ВКС России и ВВС Белоруссии отработали порядок ведения воздушного боя на малых высотах
В рамках совместного учения «Союзная решимость–2022» экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации и Военно-воздушных сил Республики Беларусь выполнили задачи ведения ближнего маневренного воздушного боя пара на пару.
В ходе полетов летчики отрабатывали оборонительные и наступательные приемы в ограниченном воздушном пространстве, фигуры сложного и высшего пилотажа для занятия наиболее выгодного для атаки положения в воздухе.
Воздушный бой выполнялся на малых высотах (от 200 до 1000 метров) с использованием сверхманевренных возможностей самолетов.
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