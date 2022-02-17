17.02.2022 (16:15)

Экипажи истребителей ВКС России и ВВС Белоруссии отработали порядок ведения воздушного боя на малых высотах

В рамках совместного учения «Союзная решимость–2022» экипажи истребителей Су-35 и Су-30СМ Воздушно-космических сил Российской Федерации и Военно-воздушных сил Республики Беларусь выполнили задачи ведения ближнего маневренного воздушного боя пара на пару.

В ходе полетов летчики отрабатывали оборонительные и наступательные приемы в ограниченном воздушном пространстве, фигуры сложного и высшего пилотажа для занятия наиболее выгодного для атаки положения в воздухе.

Воздушный бой выполнялся на малых высотах (от 200 до 1000 метров) с использованием сверхманевренных возможностей самолетов.

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