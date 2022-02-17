17.02.2022 (16:00)

На полигоне Осиповичский в ходе учения «Союзная решимость-2022» состоялся розыгрыш эпизода по уничтожению десанта условного противника

В ходе совместного учения «Союзная решимость-2022» на полигоне Осиповичский в Республике Беларусь подразделения Восточного военного округа (ВВО) при поддержке артиллерии и авиации Союзного государства уничтожили тактический десант условного противника.

Для упреждения действий условного противника на вероятное направление его наступления выдвинулись подразделения ВВО и заняли оборонительные позиции.

Под прикрытием истребителей Су-35 ВКС России, авиационные экипажи самолетов Як-130 и ударных вертолетов Ми-24 ВВС Республики Беларусь нанесли авиационный удар по наземным целям на полигоне.

В свою очередь подразделения реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган» нанесли огневой удар по району высадки условного десанта.

Попытку условного противника поддержать действия десанта армейской авиацией пресекли расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба», поразив цели, имитирующие вертолеты на дистанции свыше 3 тысяч метров.

При поддержке реактивной артиллерии, расчетов гаубиц Д-30, самоходных артиллерийских установок «Нона» подразделения Восточного военного округа завершили разгром тактического десанта условного противника.

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