17.02.2022 (15:45)

Атаманы четырех казачьих обществ Юга России подписали соглашение о взаимодействии с Минобороны России

В штабе Южного военного округа (ЮВО) состоялась встреча командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова с атаманами Всевеликого войска Донского, Кубанского войскового казачьего общества, Терского казачьего войска и Черноморского казачьего войска.

На совещании представители казаков, а также администрации Северо-Кавказского и Южного федеральных округов обсудили вопросы взаимодействия с Министерством обороны Российской Федерации. От имени военного ведомства участников совещания приветствовал генерал армии А. Дворников.

«Опираясь на славные традиции российского казачества, большие надежды Правительство и Министерство обороны Российской Федерации возлагают на казачьи войсковые общества, именно поэтому Министр обороны Российской Федерации, заместитель председателя Правительства Российской Федерации и атаман всероссийского казачьего войска провели служебное совещание, на котором определили, что количество казаков в мобилизационном резерве должно составить не менее 50% от численности казаков соответствующих установленным требованиям», – отметил командующий войсками ЮВО.

Результатом встречи стало подписание атаманами четырех казачьих обществ соглашения по порядку привлечения членов обществ в качестве кандидатов в мобилизационный людской резерв Вооруженных Сил Российской Федерации.

Соглашение предусматривает обязательство по оказанию содействия командованию военного округа в осуществлении мероприятий комплектования членами казачьего общества, отвечающими установленным федеральными законами требованиям мобилизационного людского резерва ВС РФ, на срок действия контракта о пребывании в резерве. Атаманы казачьих обществ подтвердили готовность обеспечить отбор и направить в состав боевого армейского резерва страны (БАРС) не менее 50 процентов казаков от состоящих на воинском учете и соответствующих критериям нахождения в мобилизационном людском резерве.

В ЮВО с сентября 2021 года проводятся учебные сборы подразделений территориальной обороны БАРС. На 9 полигонах округа развернуто 23 объекта учебно-материальной базы, подобрано 240 офицеров и сержантов – руководителей занятий.

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