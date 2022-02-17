17.02.2022 (15:30)
Военнослужащие ЮВО организовали флешмоб в поддержку 15-летней фигуристки Камилы Валиевой
На Самбекских высотах в Ростовской области военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) устроили флешмоб в поддержку российской спортсменки Камилы Валиевой. Фигуристка выступает в одиночном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине.
В мероприятии приняли участие более 30 человек, среди них военнослужащие по призыву 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО и молодежь Ростовской области. Участники флешмоба развернули 10-метровый флаг Российской Федерации, плакат с изображением Камилы, эмблемой ЮВО и подписью «Камила, мы с тобой!».
В завершение участники дружно воскликнули: «Камила, мы с тобой!» и отправили в небо воздушные шары в цветах российского триколора и хештегом #КамилаМыСТобой.
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