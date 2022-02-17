17.02.2022 (15:20)
Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова
«В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дисклокации комбинированным способом.
Погрузка тяжелой бронетехники осуществляется на железнодорожные платформы. Отдельные подразделения совершают марши в составе автоколонн в сопровождении военной полиции.
Командирам соединений и воинских частей, отработавшим весь комплекс мероприятий боевой подготовки на полигонах, поставлена задача по разработке планов-графиков возвращения подразделений в пункты постоянной дислокации.
Первые подразделения, совершившие марши, прибывают в свои воинские гарнизоны.
Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 км, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области.
Также сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более 1,5 тыс. километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской Республике и в Республике Дагестан.
Железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, выполнявшие учебно-боевые задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области.
Воинские части и подразделения, отрабатывающие задачи в составе сил реагирования Союзного государства в рамках проводимого российско-белорусского учения «Союзная решимость-2022» на территории Республики Беларусь, сегодня и в субботу 19 февраля проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой на полигонах республики.
После завершения учения соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации».