17.02.2022 (15:20)

Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дисклокации комбинированным способом.

Погрузка тяжелой бронетехники осуществляется на железнодорожные платформы. Отдельные подразделения совершают марши в составе автоколонн в сопровождении военной полиции.

Командирам соединений и воинских частей, отработавшим весь комплекс мероприятий боевой подготовки на полигонах, поставлена задача по разработке планов-графиков возвращения подразделений в пункты постоянной дислокации.

Первые подразделения, совершившие марши, прибывают в свои воинские гарнизоны.

Подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Курской области, совершив марш на расстояние более 700 км, сегодня ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области.

Также сегодня воинские эшелоны с тяжелой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более 1,5 тыс. километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской Республике и в Республике Дагестан.

Железнодорожные эшелоны с бронетехникой подразделений 1-й танковой армии Западного военного округа, выполнявшие учебно-боевые задачи на полигонах в Курской и Брянской областях, прибывают в свои воинские гарнизоны в Нижегородской области.

Воинские части и подразделения, отрабатывающие задачи в составе сил реагирования Союзного государства в рамках проводимого российско-белорусского учения «Союзная решимость-2022» на территории Республики Беларусь, сегодня и в субботу 19 февраля проведут розыгрыши практических действий с боевой стрельбой на полигонах республики.

После завершения учения соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации».



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