17.02.2022 (14:45)

Для ВКС разрабатывают новый топливозаправщик

Для Воздушно-космических сил (ВКС) разрабатывают новый аэродромный автотопливозаправщик, который позволит одновременно заправлять несколько самолётов.

В интересах ВКС завершается разработка аэродромного автотопливозаправщика АТЗ-20-6560, в котором применены современные отечественные технологии, позволяющие одновременно заправлять нескольких воздушных судов в автоматизированном режиме.

Новая машина позволяет вдвое сократить время заправки и повысить автономность работы. Опытный образец был успешно опробован в ходе учений 2021 года.

Заправщик смонтирован на шасси повышенной проходимости и может эксплуатироваться в условиях полного бездорожья.

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