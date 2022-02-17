17.02.2022 (14:30)

В Екатеринбурге в День защитника Отечества впервые пройдет выставка южноуральских оружейников

С 21 по 23 февраля на пункте отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) города Екатеринбурга в рамках акции «Военная служба по контракту в ВС РФ – твой выбор» впервые пройдет выставка уникальных образцов холодного оружия златоустовских мастеров-оружейников. Об этом сообщил начальник пункта отбора майор Виктор Валенцов.

«Для граждан, прибывающих на пункт отбора, помимо ставшей традиционной программой ознакомления с военно-учетными специальностями при помощи очков виртуальной реальности впервые будет развернута выставка южноуральских мастеров оружейников, в годы войны изготавливавших знаменитые черные ножи танкистов для уральского добровольческого танкового корпуса», – сказал майор Виктор Валенцов. Он отметил, что помимо Дня защитника Отечества выставка также будет приурочена к грядущей 82-й годовщине Танкограда.

«В ходе акции жители уральской столицы и области смогут получить подробную информацию о социальных льготах и гарантиях, положенных военнослужащим, дополнительных и стимулирующих выплатах за выполнение нормативов по физической подготовке и иных преференциях».

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