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17.02.2022 (14:15)

Артиллеристы ЦВО проведут в центре Самары салют в честь Дня защитника Отечества

Артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа проведут в центре Самары салют в честь Дня защитника Отечества.

Праздничное представление состоится на набережной реки Волги вечером 23 февраля. Из салютных пусковых установок 2А85 в небо выпустят более 750 фейерверочных изделий. Звуковое сопровождение будут обеспечивать 122-мм буксируемые гаубицы Д-30.

Тренировка салютных расчетов пройдёт 18 февраля на Рощинском полигоне. Артиллеристы отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков фейерверков из салютных установок.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Праздники
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