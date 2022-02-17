17.02.2022 (14:00)

В ЦВО стартует окружной этап фестиваля прессы «Медиа-Ас 2022»

Пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) приглашает представителей средств массовой информации, экспертов и блогеров, занимающихся освещением военной и военно-исторической тематики, принять участие в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас 2022».

Первый (окружной) этап фестиваля стартовал 16 февраля и продлится до 1 июня 2022 года.

Конкурсная комиссия ЦВО проведет рассмотрение лучших работ в девяти номинациях: «Лучшие кадры» – за лучший новостной репортаж, «Командный голос» – за лучшую радиопрограмму, «Сила слова» – за лучший материал в печатных СМИ, «Стиль жизни» – за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию, «Проект специального назначения» – за лучший комплексный информационно–развлекательный проект (шоу, серию программ), «Молния» – за лучшую работу в информагентстве, «Главный калибр» – за лучшую фотоработу, «На острие атаки» – за лучший материал в региональных (местных) СМИ, «Прорыв» – лучший дебют года.

В фестивале принимают участие авторы и коллективы, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас 2022» проводится Министерством обороны Российской Федерации для поощрения СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.

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