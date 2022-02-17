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17.02.2022 (13:45)

В ходе специального учения в Тамбовской области военные инженеры ЗВО создали мостовую переправу

В ходе тактико-специального учения в Тамбовской области военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) создали мостовую переправу.

По замыслу мероприятия боевой подготовки (для подвоза войскам материальных средств, горюче-смазочных материалов и боеприпасов) инженерам совместно со специалистами бригады материально-технического обеспечения необходимо было построить деревянный мост через реку Цна. Для выполнения задачи военнослужащие совершили марш на штатной технике в назначенный район, выполнили монтаж опор и установку деревянного настила. Сваи вбивались при помощи установок УСА-2М.

Всего в учении приняло участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц специальной, военной и колесной техники ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Инженерные войска , Специальная подготовка
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