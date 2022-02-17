Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.02.2022 (13:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие со специалистами ремонтной роты

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие с военнослужащими ремонтной роты.

Специалисты изучили порядок выполнения монтажно-демонтажных, электросварочных и слесарно-механических работ, а также тактико-технические характеристики мастерской МТО-АТ-М1 и схему размещения мастерской на местности.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по замене колеса и установке аккумуляторной батареи на время, а также по буксировке поврежденной военной техники.

Занятие с военнослужащими ремонтной роты проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Гранатометчики ОГРВ ПРРМ поразили живую силу и бронетехнику условного противника
Российские военнослужащие в Приднестровье почтили память воинов, погибших в боевых действиях за пределами России
Российские военнослужащие в Приднестровье провели День открытых дверей в музее Боевой Славы
В Приднестровье российские военнослужащие отработали огневую поддержку

Метки:
Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false