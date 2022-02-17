17.02.2022 (13:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие со специалистами ремонтной роты

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели занятие с военнослужащими ремонтной роты.

Специалисты изучили порядок выполнения монтажно-демонтажных, электросварочных и слесарно-механических работ, а также тактико-технические характеристики мастерской МТО-АТ-М1 и схему размещения мастерской на местности.

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы по замене колеса и установке аккумуляторной батареи на время, а также по буксировке поврежденной военной техники.

Занятие с военнослужащими ремонтной роты проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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