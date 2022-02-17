17.02.2022 (13:15)

В Нижегородской области специалисты службы ГСМ в свой профессиональный праздник приняли участие в учении

В Нижегородской области специалисты службы горюче-смазочных материалов (ГСМ) общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в свой профессиональный праздник приняли участие в учении по массовой заправке танковых подразделений.

В ходе мероприятия военнослужащие смогли обеспечить марш подразделений на большие расстояния. Более 30 танков Т-72Б3 и колесных бронеавтомобилей одновременно были заправлены с помощью авторазливочных цистерн и автоматизированных топливозаправочных комплексов АТЗ-10. При этом заправка на марше была проведена без организации мест стоянки. Заполнение топливного бака осуществляется за 4,5 мин.

Всего в учении было задействовано свыше 80 единиц специальной и военной техники, а также свыше 150 специалистов службы ГСМ Западного военного округа.

Справочно:

День образования службы горючего Вооруженных Сил Российской Федерации отмечается 17 февраля.

Приказом НКО от 17 февраля 1936 года было создано управление снабжения горючим Красной Армии с одновременным созданием отделов снабжения горючим в военных округах. Этот день и стал официальной точкой отсчета истории службы горючего Вооруженных Сил Российской Федерации.

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