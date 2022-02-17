17.02.2022 (12:45)

В Москве отдельный гвардейский салютный дивизион ЗВО даст салют в День защитника Отечества

В День защитника Отечества в 21:00 в Москве отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа (ЗВО) имени маршала артиллерии Владимира Михалкина даст праздничный артиллерийский салют.

Дивизион укомплектован 72 салютными установками 2А85 на базе грузового автомобиля КамАЗ. Каждая установка состоит из шести модулей различного калибра — от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным.

Управление программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд.

Также будет произведено 30 залпов из легендарных 76-мм орудий ЗИС-3 образца 1942 года.

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