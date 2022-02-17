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17.02.2022 (12:30)

В войсках ЗВО приступили к боевому слаживанию мотострелковых подразделений

Мотострелковые подразделения Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевому слаживанию взводов, расчетов и экипажей боевых машин с выполнением боевых стрельб. Мероприятия боевой подготовки состоятся на полигонах в пунктах постоянной дислокации подразделений. Об этом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлев.

Экипажи и боевые расчеты закрепят умения и навыки, необходимые для четкого выполнения поставленных задач, для правильных действий при развертывании из походного положения в боевое, а также для занятия обороны в составе подразделений.

Около половины стрельб будут проведены в ночное время суток. При этом подразделения задействуют осветительные ракеты, навесные осветительные мины, трассирующие боеприпасы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Боевая подготовка
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