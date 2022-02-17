17.02.2022 (12:15)

Гранатометчики ОГРВ ПРРМ поразили живую силу и бронетехнику условного противника

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялось занятие по огневой подготовке с гранатометчиками. Военнослужащие отрабатывали действия в наступлении и в обороне, занятие и маскировку огневых позиций, скрытное перемещение на поле боя, разведку целей, их классификацию, определение дальностей и выбор оптимальных способов поражения.

Огонь по мишеням, имитирующим пехоту и боевую технику противника, велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Особое внимание было уделено уничтожению малоразмерных целей, находящихся на максимальных дальностях.

По итогам выполненных упражнений гранатометчики продемонстрировали высокую точность поражения мишеней. Занятие проводилось на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ и носило плановый характер.

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