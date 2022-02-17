17.02.2022 (12:00)

Очередной эшелон с военной техникой подразделений ЮВО пересек Крымский мост на пути следования в ППД после завершения плановых учений

Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации (ППД) железнодорожным транспортом.

Часть маршрута пролегает через Керченский пролив по Крымскому мосту, по которому проходят как железнодорожные составы с военной техникой, так и автомобильные колонны подразделений ЮВО.

Перед совершением маршей личный состав подразделений осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу (танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок) на железнодорожные платформы на станциях погрузки.

По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных Силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и Воздушно-десантые войска.

Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие учебно-боевые задачи в рамках учений, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и начали движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн.

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